İran tankeri 'Adrian Darya 1', rotasını batıya çevirdi

Uluslararası gemi trafiğine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı Marine Traffic isimli internet sitesindeki bilgiye göre Mersin Limanı'na tahmini varış zamanı 31 Ağustos günü saat 13.00 olarak öngörülmüştü.

İKİNCİ ROTASI MERSİN LİMANIYDI

Bir müddet sonra geminin varış limanı bilgisi sistemden kaldırıldı ancak gemi Mersin'e doğru hareketini sürdürdü.

"YANAŞAMAYIZ"

Gelişmelerin ardından 330 metre uzunluğundaki dev gemiden Mersin Limanı'ndaki sığlık nedeni ile buraya yanaşamayacağı bilgisi gönderildi.

Yine sistemdeki veriye göre uluslararası sularda seyir halinde olan tanker, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında rotasını batıya doğru çevirdi. Geminin hangi ülkeye gideceği ve hangi limana yanaşacağı bilinmiyor.