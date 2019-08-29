Müzisyen çiftin feci sonu

Londra'da yaşayan ödüllü besteci Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri Saskia'nin içinde bulunduğu uçak, İsviçre'den İtalya'ya seyahat ediyordu. Ailenin uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle Pennine ve Lepontine Alpleri arasında yüksek bir dağ geçidi olan Simplon Geçidi'nde düştü. Yetkililer, sabah saatlerinde kalkan uçağın bir saat sonra İtalya sınırına yakın bir yerde düştüğünü ve alev aldığını duyurdu. Ayrıca, hemen olay yerine gönderilen bir acil durum helikopterinin yangını söndürdüğü ve ardından cesetlerin uçaktan çıkarıldığı bildirildi. Yetkililer, uçağın düşüş nedeni ve uçakta başka birinin olup olmadığının henüz bilinmediğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ölüm haberi sonrası aileden yapılan açıklamada ise, birlikte çok mutlu olan çiftin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ve basının acılarına saygı duymasını bekledikleri dile getirildi. Tiyatro, sinema ve televizyon reklamları için beste yapan Jonathan Goldstein, Londra Senfoni Orkestrası, Filarmoni Orkestrası, BBC Konser Orkestrası ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile sahne almıştı. Eşi Hannah Goldstein ise başarılı bir saksafoncu olarak sahne alıyordu.

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