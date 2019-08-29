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: Rekor kırmak istedi, canından oldu! Şoke eden ölüm..

Ünlü yarışçı ’tan ölüm haberi geldi. Karada hız rekoru kırmaya çalışırken yaptığı sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs’ın ölümü herkesi şoke ederken olay yerinde hayatını kaybeden ünlü yarışçının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 08:38
Son Dakika: Rekor kırmak istedi, canından oldu! Şoke eden ölüm..

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Alvord Çölü'nde hız rekoru kırmaya çalışan Jessi Combs'tan son dakika ölüm haberi geldi. 39 yaşındaki ünlü kadın 4 teker üzerindeki en hızlı kadın olarak biliniyordu. Rekor kırmak isterken canından olan ünlü yarışçının ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğarken olay yerinde yaşamını yitirmesi ise herkesi şoke etti. İşte o ayrıntılar…

Ünlü yarışçı Jessi Combs (39) karada hız rekorunu kırmaya çalışırken kaza yaptı ve olay yerine hayatını kaybetti.

ABD'li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve 4 teker üzerindeki en hızlı kadın olarak biliniyordu. Oregon eyaletindeki Alvord Çölünde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combsun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Combs, 2013te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

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Son Dakika: Rekor kırmak istedi, canından oldu! Şoke eden ölüm..
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