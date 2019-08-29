Vapurda yangın dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Filipinler'in Zamboanga del Norte bölgesi açıklarında bir yolcu vapurunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. CNN Philippines'in haberine göre, Cebu şehrinden yola çıkarak Dapitan kentine gitmekte olan yolcu vapurunda yangın çıktığı belirtildi. Vapurun alev almasının ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği açıklamada, vapurda 136 yolcu ve 38 mürettebat olmak üzere 174 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Vapurdaki 102 kişinin kurtarıldığı, kalan 69 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.