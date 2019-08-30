Bosnalı annelerden AİHM’e şikayet

BUGÜN NELER OLDU

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da yapılan soykırım sırasında bölgede görev yapan Hollandalı askerlerin kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırp askerlere teslim etmesi meselesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek. Hollanda Yüksek Mahkemesi'nde geçen ay görülen temyiz davasında, soykırım sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde bölgede görevli Hollandalı askerlerin "kısmen" suçlu bulunması ve sorumluluk payının yüzde 30'dan 10'a indirilmesine tepki gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic, başkent Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısında, "Hollanda'nın sorumluluk payı yüzde 10'a düşürüldü. Biz bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Zira hepimiz BM koruması altındaydık ve bize hayatta kalacağımız sözü verilmişti" dedi.