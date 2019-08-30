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’de Türk depoları yandı

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Erbil’de Türk depoları yandı
Irak'ın en büyük alışveriş merkezi Family Mall'ün depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, iki Türk firmasına ait depolar büyük zarar gördü. Türk firmalarına ait çok sayıda mağazanın da bulunduğu Erbil kentindeki Family Mall'ün depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında "İstanbul Home" ile "Arzum" adlı iki Türk şirketine ait 4 depo kullanılamaz hale geldi. Home İstanbul Şirketi Genel Müdürü Serhat Erenç, yangında yapı marketi ürünlerinin bulunduğu 3 deponun kullanım dışı kaldığını ifade etti. Erenç, "Depolarımızda bulunan beyaz eşya, mobilya, bahçe malzemeleri gibi çok sayıda ürünümüz yandı. 3 depomuzda yaklaşık 2-3 milyon dolar zarara uğradık" dedi.
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Erbil’de Türk depoları yandı
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