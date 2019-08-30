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Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.8.2019 16:00
Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
Açıklamada, dün telefonda görüşen Erdoğan ve Zelenskiy'nin, Türkiye ile Ukrayna arasında her alanda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda bir kez daha mutabakata vardıkları belirtildi.

İki liderin, bu yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Topantısının düzenlenmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Erdoğan'ın, kısa süre önce yaptığı Rusya ziyareti hakkında Ukraynalı mevkidaşına bilgi verdiği, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği kaydedildi.

Zelenskiy ile Erdoğan, 7 Ağustos'ta Ankara'da resmi temaslarda bulunmuştu.
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Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
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