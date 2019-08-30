İngiltere’de Boris Johnson öfkesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kraliçe 2'inci Elizabeth'in onayını alarak parlamentoyu Brexit takvimindeki kritik çıkış tarihinden önce 5 hafta süreyle askıya alma kararını protesto ediliyor. Bu şok kararın geri alınmasını talep eden dilekçeye bir kaç saat içinde bir milyonu 400 bine yakın imza attı.

Dilekçede "Parlamento, 50. maddede (İngiltere'nin AB'den ayrılışını düzenleyen yasa) belirlenmiş süre (31 Ekim) yeterince uzatılana ya da Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış iradesinden vazgeçilene kadar askıya alınmamalı ya da dağılmamalıdır" deniyor.

Parlamentonun 100 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri gündemine alması gerekiyor. Ancak parlamentonun tatile girecek olması yüzünden dilekçenin milletvekillerince tartışılması ihtimali zayıf görülüyor.

Boris Johnson'ın çarşamba günkü sürpriz "tatil talebinin" ardından Birleşik Krallık'ta Johnson'ı protesto eden gösteriler düzenleniyor. İngiltere'nin yanısıra İskoçya ve İrlanda'da da Johnson'ı protesto etmek üzere gösteri çağrıları yapılırken, parlamentonun tatil edilmesi kararına tepki gösteren Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson'ın istifa etti.



"ELİMİZ GÜÇLENECEK"

İngiliz medyasına göre Boris Johnson, önceki günkü kabine toplantısında bu kararın AB'nin İngiltere'nin ciddiyetini anlayacağının kanıtı olacağını ve Brüksel ile müzakerelerde büyük bir fark yaratacağını savundu. Johnson'un bakanlarına, Brüksel'in İngiltere'ye yeni bir anlaşma teklif etme olasılığının çok daha yükseldiğini söylediği aktarıldı.



İNGİLİZ BASINI: DEMOKRASİYE HAKARET

Brexit karşıtı tutumuyla bilinen Guardian gazetesi "Johnson'ın parlamentoyu askıya almasına isyan" manşetiyle çıkarken, ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Brexit yanlısı Daily Mail ise "Johnson eldivenleri attı" başlığını manşete taşıdı. Financial Times gazetesi, "Johnson Brexit planını koruyabilmek için parlamentoyu kapattı" dedi. Times gazetesi "Johnson kazanmak için her yolu deniyor" yorumunu başlığa taşıdı. Daily Telegraph ise kabinenin parlamento gündemini belirlemekten sorumlu bakanı Jacob Rees- Mogg'un "Başbakan halkın iradesinin tecelli etmesini sağlamalı" sözlerini manşetten verdi.



BAŞBAKANLIK BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Çarşamba akşamı parlamento binası ve başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street'te yüzlerce kişi toplanarak gösteri yaptı.

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