KKTC’de tarihi gün

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret etti. KKTC'ye yaptığı çalışma ziyaretinde Gül, kapalı Maraş'ın yanı sıra Gazimağusa ve Lefkoşa'da incelemelerde bulundu. Gül'e Maraş ziyaretinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşlik etti.Daha sonra Gazimağusa'daki Lala Mustafa Paşa Cami, Samtay Vakfı Ensar Kütüphanesi Kafe-Kitapevi ve Timisi'nin Kahvesini ziyaret eden Gül, buralarda vatandaşlarla sohbet ederek, onların sıkıntılarını dinledi. KKTC Hükümeti, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından 45 yıldır kapalı olan bölgede basın mensuplarını da ağırladı ve yapılan çalışmalar doğrultusunda kapalı Maraş içerisindeki son durum hakkında bilgi verildi.