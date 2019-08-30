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Resmen dilenci numarası yapıyor

’da vatandaşlardan yiyecek alabilmek için sakat numarası yapan köpek sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Mahalle sakinleri “Gae” isimli köpeğin bu davranışı nereden ve nasıl öğrendiğini bilmediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Resmen dilenci numarası yapıyor

Tayland'ın Bangkok kentinde mahallelilerin 'Gae' ismini koyduğu bir köpek sokaktan geçenlerden yiyecek koparabilmek için sol arka bacağını kırıkmış gibi sürüklüyor. İstediğini alınca ise koşmaya başlıyor.
Sputnik'in haberine göre sosyal medyada viral olan videoda Gae'nin birkaç saniye arka bacağını sürüyerek yürüdüğü, ancak kendisini videoya alan kişinin gülmeye başlamasıyla geri dönüp koşmaya başladığı görülüyor. Görüntünün devamında ise Gae, sokaktan geçen bir motosikletliye kırık bacak numarasını tekrarlıyor.
Mahallede yaşayan Thaweeporn Chongplapolkul isimli kadın, veterinerin Gae'nin bacaklarında bir sorun olmadığını söylediğini belirterek, "İnsanların onu beslemesi için bu numaraya başvuruyor. Çok akıllı bir köpek" dedi. Köpeğin bu davranışı nasıl ve neden öğrendiği ise bilinmiyor.

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Resmen dilenci numarası yapıyor
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