ABD Afganistan’daki varlığını sürdürecek

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki ABD askeri sayısının 8 bin 600'e düşürüleceğini ancak Washington'un Taliban ile ülkede 18 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için bir anlaşmaya varması halinde bile Afganistan'da asker tutmaya devam edeceğini açıkladı. Fox News radyo kanalına verdiği röportajda Trump "Orada varlığımızı sürdüreceğiz. Varlığımızı çok önemli miktarda azaltacağız, ama her zaman devam ettireceğiz. Üst düzey istihbarat bulunduracağız" dedi. Trump Afganistan'da 14 bin olan mevcut asker sayısının 8 bin 600 seviyesine çekileceğini kaydetti ve daha sonraki çekilme süreçlerine ileride karar verileceğini belirtti. Afganistan'daki ABD askerlerinin 5 bini terörle mücadele operasyonlarında yer alıyor.