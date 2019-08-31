Dünyada 30 Ağustos coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı" dedi.Türkiye'nin Lefkoşa, Bakü, Bağdat, Amman, Nur Sultan, Cakarta büyükelçiliklerinde resepsiyon düzenlenirken, ABD'nin Chicago kentinde klasik Türk müziği ezgilerinin icra edildiği konser programı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm şehitler için anma programı düzenlendi.