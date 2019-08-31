Rusya’dan geç gelen ateşkes ilanı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde Suriye rejiminin ateşkes ilan ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi askeri birliklerinin, bugün itibarıyla tek taraflı olarak Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi, durumu istikrara kavuşturmak için Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00 itibarıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi konusunda anlaştı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ankara ve Washington arasındaki yakınlaşmayı yakından izlediklerini kaydeden Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin "Suriye'de Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" dedi.



RUSYA GÜNEYDEN SIZIYOR

Rus özel kuvvetleri ise, İdlib'in güneyinde sızma girişiminde bulundu. Daha önce Beşar Esad rejimi ordusuna destek biçiminde sızma harekatlarına katılan kuvvetler, bu kez operasyonu tümüyle kendileri gerçekleştirdi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit, Rusların önceki gece Kassabiyye'den İdlib'in güneyindeki sızma harekatını doğruladı.



YPG/PKK ILE ÖSO ÇATIŞTI

Diğer yandan Tel Rıfat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ PKK, önceki gece Azez'in Mare beldesine saldırılar düzenledi. ÖSO ile çıkan yoğun çatışmalar neticesinde örgütün sızma girişimleri engellendi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Esad rejiminin şimdiye dek 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk üstlenmeye çağırdı.







'DÜNYA HÂLÂ SESSİZ'

Norveç'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barum kentinde 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti. Ardından Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştiren Çavuşoğlu, İdlib saldırılarıyla ilgili, "Rejimin bu saldırganlığı sürerse yeni bir insani felaket yaşanacak. Hatta Halep'te olduğundan daha kötüsü olabilir. Uluslararası toplum hala sessiz. Uluslararası toplumun desteğini görmemiz lazım" diye konuştu.



ESAD, HAN ŞEYHUN'DA BİR İLÇEYİ DAHA ALDI

Beşar Esad rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, 22 Ağustos'ta ele geçirdiği Han Şeyhun ilçesinin doğusunda bir beldeyi ele geçirerek ilerleme çabasını sürdürüyor. Rejim, önceki gece saatlerinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Temaniye beldesini kontrolüne aldı.

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