Saraydan sıkıldı!

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de2011-2018 yılları arasında yayınlanan Suits dizisindeki Rachel Zane karakteriyle tanınan Düşes Meghan Markle'ın Hollywood'a geri dönmek istediği ve senaryoları okuduğu öne sürüldü. Kraliyet ailesini yakından takip eden yorumcu Rob Shuter, "Yeni asil Meghan Markle için saray duvarları arasındaki hayat şimdiden biraz sıkıcı olmaya başladı bu yüzden işe geri dönmeyi istiyor ve mükemmel projeyi araştırıyor" dedi. Shuter, adını açıklamadığı kaynaklarına dayanarak, Markle'ın 'yeni 007 filminde Bond kızı' olmayacağını söyledi. Ancak Markle'ın 'nabız yokladığını' ve doğru senaryo için beklediğini belirtti. Shuter, Markle'nin senaryo okuduğunu da ekledi.