Tiran’da 15 Temmuz Anıtı’na çirkin saldırı

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi. Arnavutluk Emniyetinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin, sabah saatlerinde sert bir cisimle söz konusu kitabeye zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Saldırı sonrası söz konusu kitabe, emniyet güçlerince tel örgüyle çevrelenip üzeri örtüldü. İki hafta önce de söz konusu kitabeye ve Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara zarar verilmesinin ardından, Tiran Belediyesi çalışanlarınca onarılmıştı.