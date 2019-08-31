Tok gözlü milyoner

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Vietnamasıllı Kanadalı Bon Truong yaklaşık 30 yıldır aynı sayıları oynayarak sonunda 60 milyon dolarlık piyango ödülü kazandı. Alberta eyaletinde bahçıvanlık yapan Truong, Ekim 2018'de kazandığı büyük ödülü almak için 10 ay bekledi. Kendisi için önemli olan ve ailesinin doğum günlerinden oluşan rakam kombinasyonlarıyla 60 milyon dolar kazanan Vietnamlı göçmen, bu kadar parayı kazanmış olmasına inanamadığını, bu olayın kendisi ve ailesini nasıl etkileyebileceğine karar vermek için 10 ay beklemeyi tercih ettiğini açıkladı. Truong, "Önce ailemle tatile çıkacağım. Hala genç ve güçlüyüm. O yüzden tatilden sonra işime geri döneceğim" dedi.