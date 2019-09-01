13 santimlik parmağı fenomen yaptı

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ABD'de bir genç, uzun başparmağı ile sosyal medyada fenomen oldu. Massachusetts eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Jacob Pina, başparmağının yaklaşık 13 cm olduğu iddia etti. Sosyal medya hesabından başparmağının fotoğraflarını paylaşan genç, kısa sürede 150 bin kişi tarafından takibe alındığını ve paylaştığı görüntüleri 2.3 milyon kişinin beğendiği açıklandı. Parmağını görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Pina, "İnsanlar önce şaşırıyor ardından kendi parmakları ile karşılaştırıyorlar" dedi.