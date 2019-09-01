Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > 13 santimlik parmağı fenomen yaptı

13 santimlik parmağı fenomen yaptı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019
13 santimlik parmağı fenomen yaptı
ABD'de bir genç, uzun başparmağı ile sosyal medyada fenomen oldu. Massachusetts eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Jacob Pina, başparmağının yaklaşık 13 cm olduğu iddia etti. Sosyal medya hesabından başparmağının fotoğraflarını paylaşan genç, kısa sürede 150 bin kişi tarafından takibe alındığını ve paylaştığı görüntüleri 2.3 milyon kişinin beğendiği açıklandı. Parmağını görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Pina, "İnsanlar önce şaşırıyor ardından kendi parmakları ile karşılaştırıyorlar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
13 santimlik parmağı fenomen yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN