20 yıl sonra hâkim karşısına çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

11 Eylül saldırılarının mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed için saldırılardan yaklaşık 20 yıl sonra mahkeme tarihi belirlendi. Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan dört tutuklu daha 11 Ocak 2021'de askeri mahkeme önüne çıkarılacak. Beş kişi "savaş suçu işlemek", "terörizm" ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak. Eğer suçlu bulunurlarsa, beşi de ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilir. Şeyh Muhammed, Küba'daki Guantanamo cezaevinde işkenceden geçirildiğini söylemişti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in belgeri de Muhammed'in boğulma etkisi yaratan bir işkence türünden 183 kez geçirildiğini doğruluyor.