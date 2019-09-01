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57 numara ayakla Guinness’e girdi

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Giriş Tarihi: 1.9.2019
57 numara ayakla Guinness’e girdi
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 16 yaşındaki Lars Motza isimli genç, 57 numara ayak numarasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda ayağa sahip olan genç, dünyanın en uzun ayaklı insanı olarak onaylandı. Motza'nın ailesi, oğullarının doğum sonrası ölçülen ayak numarasının standartların çok üstünde 9.5 santim olduğunu kaydetti. Şimdi kendine göre ayakkabı bulakta zorlanan genç adam, özel ayakkabı yaptırmak zorunda kalıyor. Motza'nın bir çift ayakkabısı yaklaşık bin 800 euro tutuyor.
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57 numara ayakla Guinness’e girdi
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