Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı

'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı

'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 14:35
Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Valonya Parlamentosunun 2017'de kabul ettiği, koyun ve sığır gibi büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların "açı çekmemesi" gerekçesiyle şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Benzer bir karar, bu yılın başında Flaman bölgesinde yürürlüğe girmiş, teknik altyapı yetersizliğiyle sadece küçükbaş hayvanlar için uygulanmaya başlanmıştı.

DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI" OLARAK YORUMLANIYOR

İslam inancında "helal", Yahudi inancında "koşer" olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar, ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Kararın, Flaman bölgesinde kabul edilmesinin ardından yasağa karşı Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyonu, Belçika Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, davayı, Avrupa Adalet Divanına sevk etmiş ve görüş istemişti.

Avrupa Adalet Divanının konuya ilişkin görüşü ise henüz açıklanmadı.

Son dakika:Ramazanda Türk camisi önünde domuz çevirmek isteyen Pegida'ya yasak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika'nın Valonya bölgesinde helal kesim yasağı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN