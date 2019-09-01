Esad’ın ateşkes oyunu

BUGÜN NELER OLDU

Dört aydır hava bombardımanı altında olan Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde ateşkes yürürlüğe girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan ateşkesin ardından bölgeye yönelik hava saldırılarının durduğu belirtiliyor. Suriye'deki savaşı yakından izleyen kuruluşlar arasında yer alan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdul Rahman, "Gökyüzünde uçaklar yok, saldırılar durdu" diye konuştu. Ancak Anadolu Ajansı akşam saatlerinde geçtiği haberde Esad güçlerinin ateşkesi bozduğunu duyurdu. Haberde, rejimin, İdlib'in güneyindeki birçok sivil yerleşim yerine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.Suriye güçlerinin Rusya'nın desteği ile ilan ettiği ateşkes sabah saat 06.00 itibariyle başladı. Ateşkese ilişkin önceki gün Rusya tarafından yapılan açıklamada, amacının bölgede istikrarı sağlamak olduğu belirtilmiş ve bölgedeki gruplara silahlı provokasyondan uzak durarak barış sürecine katkıda bulunma çağrısı yapılmıştı.Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde ise, Beşar Esad rejiminin ateşkese ilişkin anlaşmaları yok sayarak İdlib'i ele geçirme çabalarının Suriye'deki siyasi çözümü yok edeceğini söyledi.Abde, "Rejim, (geçen yıl) eylül ayında Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasına saygı göstermedi. Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecektir" dedi. Fırat'ın doğusunda "Güvenli Bölge" kurulmasını değerlendiren SMDK Başkanı Abde, "Tutumumuz bellidir, kurulacak söz konusu Güvenli Bölge'yi destekliyoruz" yorumunda bulundu.Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejimin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen sivillere yönelik saldırılara devam etti.İdlib'de ağustos başında da benzer bir ateşkes ilan edilmiş, ancak üç gün sürmüştü. Şam yönetimi, muhalifler ve cihatçı grupların Rusya'ya ait bir üsse saldırdıkları gerekçesiyle operasyona tekrar başlamıştı.İdlib'de on binlerce sivil, önceki gün akşam saatlerinde Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın son aylarda şiddetlenen saldırılarını protesto etti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyünde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı. Bazı göstericiler Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek Cilvegözü Sınır Kapısı'na yöneldi ancak sınırdan uzaklaştırıldı.