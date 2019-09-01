İsrail, yine gerçek mermiyle saldırdı

BUGÜN NELER OLDU

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde önceki gün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinliyi yaraladı. Yaralananlardan 25 yaşındaki Bedreddin Nebil Ebu Musa'nın dün şehit düştüğü açıklandı. Öte yandan İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki güvenlik çitlerini geçtikleri gerekçesiyle 4 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. İsrail işgal kuvvetleri Batı Şeria'da yine Filistinlileri taciz etti. 30 Ağustos'ta Yahudi bayramı düzenlenmesi bahanesi altında, Batı Şeria'daki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi Müslümanlara kapatıldı. İbrahim Camisi, El Aksa camisinden sonra, Filistin topraklarındaki ikinci en önemli İslami bina olarak biliniyor.