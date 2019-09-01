Pakistan’dan dünyaya nükleer savaş uyarısı

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Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası toplum, Hindistan'ın Keşmir'e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devletin askeri çatışmaya daha da yaklaşacağını belirtti.Pakistan Başbakanı Han, ABD merkezli New York Times gazetesinde kaleme aldığı makalede, Modi'nin 23 Mayıs'ta yeniden başbakan seçilmesinin ardından Hindistan'a barış diyaloğu teklifini yinelediklerini ancak Yeni Delhi'nin Pakistan'ı Mali Eylem Görev Gücü'nün kara listesine aldırmaya çalıştığını söyledi.Han, "Besbelli ki Modi, nükleer bir ortamdaki barış arzumuzu ödün verme olarak algılamıştı" dedi. Başbakan Han, Modi'nin RBenito Mussolini ve Adolf Hitler hayranı olduğunu hatırlattı.Pakistan ordusu, Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan "Kontrol Hattı (LoC)" yakınlarında yaşayan bölge sakinlerinin güvenliği için yer altı sığınakları inşa edeceğini duyurdu.