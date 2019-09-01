Teksas’ta saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Amerikan medyasına göre saldırı, Teksas'ın Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bir alışveriş merkezi civarında yaşandı. Saldırganların, kullandıkları araçlardan etrafta rastgele ateş açtıkları bildirildi. Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, iki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydetti. Halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Permian Basin Üniversitesi'nin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.