Yemen’de motosikletli saldırı: 14 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Yemen'in Aden kentinde henüz kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen bir saldırı gerçekleştirildi. Dar Sad bölgesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu BAE destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası silahlı kişiler tarafından bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi. Diğer yandan Yemen'de İnsan Hakları Bakanlığı, iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni güçlerinin Aden ve Ebyen'de düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu ölü ve yaralı 300 sivilin bulunduğunu bildirdi.