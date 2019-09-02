Almanya'da Saksonya ve Brandenburg eyalet meclisi seçimleri

Almanya'nın Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Brandenburg Eyalet Meclisi seçimlerinde ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci oldu.

Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlere ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.

Saksonya eyaletinde Merkel'in partisi CDU, 2014'te yapılan bir önceki seçimlere göre yüzde 7,3 oranında oy kaybetmesine rağmen yüzde 32,1 ile birinci oldu. CDU bu seçimde iki Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra en düşük sonucu elde etti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oyunu yüzde 17,8 artırarak yüzde 27,5 ile ikinci sıraya geçti. Böylece oylarını yaklaşık 3 katına çıkaran AfD, ülkede şimdiye kadar bir eyalette ulaştığı en yüksek oyu aldı.

2014'e göre oyları yüzde 8,5 düşen Sol Parti yüzde 10,4 ile üçüncü olurken, yüzde 2,9 oranında oyunu artıran Yeşiller yüzde 8,6 ile dördüncü sırada yer aldı.

SPD ise yüzde 4,7 oy kaybederek yüzde 7,7 ile beşinci oldu.

Böylelikle 119 sandalyeli Saksonya Eyalet Meclisinde CDU 45, AfD 38, Sol Parti 14, Yeşiller 12 ve SPD 10 milletvekili gönderecek.

- Brandenburg'da SPD kazandı

Brandenburg eyaletine ise seçimlerden birinci çıkan SPD yüzde 26,2 oranında oy aldı. 2014'te yapılan seçimlere göre yüzde 5,7 oy kaybeden SPD, bu eyalette şimdiye kadar en düşük sonucu elde etti.

Bu eyalette de oylarını artıran aşırı sağcı AfD yüzde 23,5 ile ikinci oldu. AfD bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 11,3 yükseltti.

2014 seçimlerine göre oyu yüzde 7,4 gerileyen CDU 15,6 ile üçüncü olurken, oyunu yüzde 4,6 artıran Yeşiller seçimden yüzde 10,8 ile dördüncü sırada çıktı.

Sol Parti yüzde 7,9 oy kaybederek yüzde 10,7 ile beşinci olurken, Özgür Seçmenler (FW) yüzde 5 oy aldı ve seçim barajını geçerek bu eyalette 6'ncı parti olarak meclise girmeyi başardı.

88 sandalyesi bulunan Brandenburg Eyalet Meclisinde SPD 25, AfD 23, CDU 15, Sol Parti ve Yeşiller 10'ar ve Özgür Seçmenler 5 milletvekili ile temsil edilecekler.

İki eyalette aşırı sağcı AfD'nin oylarını ciddi oranda yükseltmesi dikkati çekti. AfD, Saksonya'da oylarını yaklaşık 3, Brandenburg eyaletinde 2 kat artırdı.