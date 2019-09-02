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Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü

Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar üzerinden 'ye dönmeye devam ediyor. Şu ana kadar 25 bin Suriyelinin döndüğü öğrenildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:57
Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü

Ramazan Bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos arasında Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler daha sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ramazan ve Kurban bayramında ülkelerine giden Suriyelilerin şu ana kadar 25 binin Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

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Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü
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