Dünyanın konuştuğu sapık olayında son dakika haberi: "Yatak odamda beni gözetlediğini..."

Geçtiğimiz ay hapishanede intihar eden sapık milyarde ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Olay ile ilgili bir mağdur gelen açıklama dikkatleri tekrar Epstein skandalına çevirdi. Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Prens Andrew'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey, sapık milyarderin elinden nasıl kurtulduğunu anlattı. Hapishanede intihar eden sapık milyarder Jeffrey Epstein cephesinden gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

İşte sapık milyarderin tuzağına 23 yaşında düşen mankenin açıklamaları...