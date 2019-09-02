Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dünyanın konuştuğu sapık olayında son dakika haberi: "Yatak odamda beni gözetlediğini..."

Dünyanın konuştuğu sapık olayında haberi: "Yatak odamda beni gözetlediğini..."

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihar eden sapık milyarder hakkında haberi geldi. Bir mağdur daha Epstein'in elinden nasıl kurtulduğunu anlattı. ABD basınında yer alan haberlere göre 'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey de Jeffrey Epstein ile yakın ilişki içerisindeydi. İşte tüm dünyanın büyük tepki gösterdiği skandal olay ile ilgili son dakika açıklamasının detayları...?

Giriş Tarihi: 2.9.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 08:46
Dünyanın konuştuğu sapık olayında son dakika haberi: Yatak odamda beni gözetlediğini...

Geçtiğimiz ay hapishanede intihar eden sapık milyarde ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Olay ile ilgili bir mağdur gelen açıklama dikkatleri tekrar Epstein skandalına çevirdi. ile yakın ilişkileri olduğu bilinen 'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey, sapık milyarderin elinden nasıl kurtulduğunu anlattı. Hapishanede intihar eden sapık milyarder Jeffrey Epstein cephesinden gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

İşte sapık milyarderin tuzağına 23 yaşında düşen mankenin açıklamaları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın konuştuğu sapık olayında son dakika haberi: "Yatak odamda beni gözetlediğini..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN