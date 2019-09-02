Esad yine saldırdı

İDLİB'İ

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği tek taraflı ateşkesi bozarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarını hedef aldı. Esad rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırılar gerçekleştirdi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, önceki sabah saat 06.00 itibarıyla Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle Suriye rejimi askeri birliklerinin ateşkes ilan ettiği açıklanmış ve ateşkesin başlamasından itibaren Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetlerinin İdlib üzerinde uçuşlarını sona erdirdiği belirtilmişti.Esad rejimi, önceki gün de İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla vurarak ilan ettiği ateşkesi bozmuştu. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı sürede, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere en az bin 282 sivil öldü.TÜRKİYE ve ABD'nin vardığı Suriye sınırında güvenli bölge kurulmasını öngören mutabakatı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin buradaki güvenlik çıkarlarını meşru bulduğunu anımsattı. Lavrov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın orada güvenlik çıkarlarını temin etmek istediğini söyledi. Devlet Başkanı Putin, bu çıkarları kesinlikle meşru bulduğumuzu ve ilk olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören bu mutabakatın (Soçi mutabakatı) başarıya ulaşmasını desteklediğimizi doğruladı" dedi.RUSYA Savunma Bakanlığından, ABD'nin Rusya veya Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'e hava saldırısı yaptığı bildirildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Moskova saatiyle 15.00'te İdlib bölgesinde Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşim birimleri arasına ABD'nin hava saldırısı düzenlediği belirtildi. ABD'nin saldırılarına maruz kalan yerleşim bölgelerinde çok sayıda zayiat ve yıkım meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, ABD'nin İdlib'de ateşkesin sürmesini tehlikeye attığı ve birçok alanda da ateşkesi bozduğu vurgulandı.