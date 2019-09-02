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’te operasyonu: 3 gözaltı

 Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonunda bir cezaevi firarisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüphelilerin evinde 53 gram skunk ele geçirdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 12:59
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

100 Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan narkotik ekipleri uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli H.Y.'yi takibe alındı. H.Y.'nin girdiği eve düzenlenen operasyonda 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen N.Ç. ile aynı evde kaldıkları öğrenilen H.Y. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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