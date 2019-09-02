Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kuzey Makedonya'da "Türk Lirası'na Güveniyoruz" kampanyası

'da "'na Güveniyoruz" kampanyası

'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) geçen yıl başlattığı "'na Güveniyoruz" kampanyasını bu yıl da sürdürdü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:36
Kuzey Makedonya'da Türk Lirası'na Güveniyoruz kampanyası

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir para birimine sahip olması gerekliliğine inanıyor, bu yıl da Türkiye Devleti'nin ve halkının yanında yer aldığımızı göstermek için 'Türk Lirası'na Güveniyoruz' kampanyamıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kampanya kapsamında üniversitenin yeni ve mevcut öğrencilerinin, öğrenim ücretlerini bu yıl da Türk Lirası ile ödeyebileceği belirtilen açıklamada, 30 Eylül'e kadar yapılacak peşin ödemelerde yüzde 10 indirim de yapılacağı ifade edildi.

IBU, geçen yıl başlattığı "Türk Lirası'na güveniyoruz, Türk Lirası'na dönüyoruz" kampanyası kapsamında öğrencilere harçlarını Türk Lirası ile ödeme imkanı sunmuştu.

IBU, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle 2006'da kurulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Makedonya'da "Türk Lirası'na Güveniyoruz" kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN