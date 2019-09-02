Kuzey Makedonya'da "Türk Lirası'na Güveniyoruz" kampanyası

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir para birimine sahip olması gerekliliğine inanıyor, bu yıl da Türkiye Devleti'nin ve halkının yanında yer aldığımızı göstermek için 'Türk Lirası'na Güveniyoruz' kampanyamıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kampanya kapsamında üniversitenin yeni ve mevcut öğrencilerinin, öğrenim ücretlerini bu yıl da Türk Lirası ile ödeyebileceği belirtilen açıklamada, 30 Eylül'e kadar yapılacak peşin ödemelerde yüzde 10 indirim de yapılacağı ifade edildi.

IBU, geçen yıl başlattığı "Türk Lirası'na güveniyoruz, Türk Lirası'na dönüyoruz" kampanyası kapsamında öğrencilere harçlarını Türk Lirası ile ödeme imkanı sunmuştu.

IBU, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle 2006'da kurulmuştu.