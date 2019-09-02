Son dakika: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terorist tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 terorist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İşte ayrıntılar

İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TATVAN KIRSALINDA TESPİT EDİLDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.

OPERASYON BAŞLADI EV 5 HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.