Son dakika haber: Devriye aracında genç kıza kelepçeli tecavüz ettiler! Mahkemenin şoke eden kararı sonrasında...

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri ve dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından birisi olan New York'tan gelen son dakika haberi, şu sıralar ülkenin en çok konuşulan ve tepki gösterilenleri arasında yer ediniyor. Takma adı Anna Chambers olan genç kızın 2017 yılında başına geldiği iddia edilen ve dehşete düşüren olaya ilişkin mahkemeden şaşırtan bir karar verildi.

EKİP ARABASINDA KELEPÇELİ DEHŞET!

Genç kız, iki yıl önce uyuşturucu bulundurduğu gerekçesi ile polisler tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, kelepçeli bir şekilde Chambers'i devriye arabasına oturtan polisler, ekip arabasını ıssız bir bölgeye götürdüler. Aracın arkasında kelepçeli vaziyette oturan genç kız, ekip arabasında adeta hayatının kabusunu yaşadı. Kan donduran olay mahkemeye taşınırken polisler ise görevinden istifa etti.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;