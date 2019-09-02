Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi

Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi

Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye'ye ve 'a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 10:30
Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi

Suriyeliler, Suriye'ye 8 yıldır sahip çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için bir araya geldiler. Suriyeliler slogan atarak Türkiye'nin yaptığı yardımlardan dolayı minnettarlıklarını dile getirdi.

Gösteride konuşma yapan Süleyman Şah Tugayları Komutanı Muhammed Abu Amşa, "Türk halkına selam olsun. Türkiye ve Suriye halkının ortak tarihi vardır" dedi.

Abu Amşa, "Türkiye bize sınırlarını açtı. yaralılarımızı tedavi etti. Türkiye'de bulunan Suriyeliler, Esad rejiminin kontrol ettiği topraklardan daha fazla. İnsanlara teşekkür etmeden Allah'a teşekkür edemeyiz. Teşekkürler Türkiye. Biz Suriyeliler olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her daim minnettar kalacağız" ifadelerini kullandı.

Aşiret liderleri ve çok sayıda Suriyelinin katıldığı gösteride Türkiye'nin Suriye'deki pozitif rolünün görülmesi gerektiği vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN