Suudilerden hapishane katliamı: 100 ölü 40 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İran destekli Husiler tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentindeki bir hapishaneye düzenlediği hava saldırılarında en az 100 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı" ifadelerini kullandı. Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti. Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığı bilgisini verdi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.