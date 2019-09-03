BM’den Yemen’de soruşturma çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tutulduğu hapishaneye Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, ölü sayısı 60, yaralı sayısıysa 100'e ulaşırken, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Zamar kentindeki hapishaneye düzenlediği saldırılarla ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı. Griffiths, "Yemen artık daha fazla bekleyemez. Yemen'de ölüm ve sefaleti sonlandırmanın tek yolu çatışmalara nokta koyulmasından geçiyor" ifadesini kullandı.