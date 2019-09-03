Çılgın Dorian yolda!

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ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Dorian Kasırgası'nın şiddeti en yüksek seviye olan 5. kategoriye yükseltildi. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın şiddetini artırarak Bahamalar'da etkili olmaya başladığını açıkladı. Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgâr hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti. Merkeze göre 5 gün daha "kasırga" özelliğini koruması beklenen Dorian'ın, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurması bekleniyor. Polonya ziyaretini kasırga dolayısıyla iptal ederek Washington'da kalan ABD Başkanı Donald Trump, Dorian için "Üzerimize neyin geldiğini bilmiyoruz ancak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklıyız" dedi. DIŞ HABERLER