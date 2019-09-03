Çin'deki o bölge “enerji üssü” olarak inşa ediliyor

Bu gelişme bölgede üretilen temiz enerjinin ülke genelinde kullanılmasıyla enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına da yardımcı oluyor.

BÖLGE ÖNEMLİ BİR İŞLEV GÖRÜYOR!

Çin'in Xinjiang bölgesi bu sayede, enerji güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir işlev görüyor. Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, Xinjiang'daki elektrik jeneratörlerinin kapasitesinde son yıllarda büyük artış kaydedildi.

TOPLAM KAPASİTE 86.755 MİLYON KİLOVATSAAT!

Rüzgâr ve güneş enerjisiyle çalışan jeneratörler dâhil olmak üzere bölgedeki elektrik jeneratörlerinin toplam kapasitesi 86.755 milyon kilovatsaate ulaşmış durumda. Xinjiang, bu özelliğiyle kömür, rüzgâr ve güneş enerjisiyle elektrik üretimi için merkez hâline gelirken, bu durum Çin'in doğu ve batı kesimleri arasındaki enerji dağıtımı sisteminin de temelini oluşturdu.

State Grid Xinjiang Electric Power'dan alınan bilgiye göre, yılın ilk yarısında, bölgeden ülkenin diğer kesimlerine aktarılan elektrik miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 artarak 28,5 milyar kilovatsaate ulaştı. Bunun yüzde 40'ını yenilenebilir enerjiler kullanılarak üretilen elektrik oluşturdu.

SON 10 YILIN REKORU KIRILDI

Bölgedeki petrol ve doğalgaz havzalarının durumuna bakıldığında da yılın ilk yarısında, Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası'nın petrol ve doğalgaz üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 milyon tonluk artışla 14 milyon 350 bin tona ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığı görülüyor.

Çin'in batısından doğusuna doğalgaz aktarılması projesi kapsamında doğalgazın ana kaynağını oluşturan Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası, 15 eyaletteki 120'den fazla kentte yaşayan yaklaşık 400 milyon vatandaş ve 3 binden fazla işletmenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor.

ÇİN İLE ORTA ASYA ARASINDA 'MERKEZ' HALİNE GELDİ

Öte yandan, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi olan Xinjiang, Çin ile Orta Asya arasındaki enerji alışverişi için de bir "merkez" hâline geldi. Orta Asya'dan gelen ve Xinjiang üzerinden ülkenin diğer bölgelerine aktarılan doğalgaz da Çin'de bir yılda kullanılan toplam doğalgaz miktarının yüzde 15'ten fazlasını oluşturarak, ülkenin doğalgaz ihtiyacını gidermeye yardımcı oluyor.

Xinjiang'ın kapsamlı enerji üssü olarak inşa edilmesine hız verilmesi, bölge sakinlerine de büyük yararlar getirdi. Bölgenin güneyindeki kömür ve elektrik sıkıntısı çeken dört ilde, 750 KV'lik şebeke sayesinde, dağlık bölgelerde yer alan hanelere dahi düzenli şekilde elektrik sağlanabiliyor.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DOĞALGAZDAN YARARLANMAYA BAŞLADI

Petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşasıyla Tarım Havzası'nda yaşayan 4 milyondan fazla kişi de doğalgazdan yararlanmaya başladı.

Xinjiang'ın sahip olduğu kömür rezervinin, ülkenin toplam rezervinin yüzde 37,7'sini oluşturduğu, petrol ve doğalgaz rezervlerinin ise ülke toplamının yüzde 25'ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Xinjiang Çin'in rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından biri olarak da biliniyor.