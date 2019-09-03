‘Hindistan etnik temizlik yapıyor’

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Assam eyaletindeki yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın Hindistan vatandaşlığını kaybetmekle karşı karşıya olmasını 'etnik temizlik' olarak neteledi. ABD'nin Teksas eyaletindeki 56. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresinde görüntülü olarak katılan Han, Hindistan'ı ülkedeki etnik ve dini azınlıklara karşı ırkçı tutum sergilemekle suçlayarak, "Şu an Assam'da 1,9 milyon Müslüman Hindistan vatandaşlığını kaybetmenin eşiğinde. Bu, Keşmir'deki 9 milyon Müslüman'ın 28 gündür sokağa çıkma yasağına maruz bırakılması gibi Müslümanlara karşı yürütülen etnik temizliğin bir parçasıdır" diye konuştu.