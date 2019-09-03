İsrail ve Lübnan savaştan döndü

Tek başına iktidara gelemediği nisandaki erken seçimler öncesinde Batı Şeria'yı ilhak politikasını açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 17 Eylül seçimlerine yatırım yapmak üzere son haftalarda Gazze'ye defalarca hava saldırıları düzenlenmesi emrini verdi. Netanyahu'nun ülke içindeki işgal politikalarından cesaret bulan fanatik Yahudiler de dün Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

Netanyahu sürtüşmeli olduğu komşularına da saldırarak seçim yatırımlarına devam etti. Irak'taki Şii Haşdi Şabi güçlerine Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK kontrolü altındaki bölgeden geçen ay hava saldırısında bulunan İsrail Başbakanı, son olaraksa Lübnan ile savaşın eşiğine geldi. İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını buna karşılık Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.



MEŞELERE YANGIN BOMBASI

Ağustos ayının son günlerinde sınırdaki Hizbullah noktalarını hedef alan hava saldırılarının ardından önceki gün İsrail ordusu tarafından, sınırın Lübnan tarafındaki meşe ormanlarına yangın bombası atıldığı açıklandı. Bu saldırılara karşılık veren Lübnan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yaptı. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamadaysa, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında artan gerginlik sebebiyle Bahreyn vatandaşlarından "Lübnan'ı derhal terk etmeleri" istendi.







MISIR ARABULUCU OLDU

Olası bir çatışma ortamını önlemek için Mısır arabulucu olarak devreye girerken, Netanyahu, dün geri adım atarak Lübnan sınırındaki gelişmelere göre ülkesinin atacağı adımlara karar vereceğini söyledi. İsrail ordusu atılan tanksavarlar nedeniyle can kaybı yaşanmadığını açıklarken, muhalefet artan gerginlik nedeniyle Netanyahu'yu suçladı. İsrail ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı'nın önde gelen isimlerinden Yair Lapid, Hizbullah'ın tanksavar atışlarıyla ilgili sorumluluğun Netanyahu'da olduğunu söyledi.



İHA VE HAVAN TOPU SALDIRISI

Hizbullah'ın kalesi Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşürümüştü. Sınır bölgesinde yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine İsrail ,25 Ağustos'tan bu yana 40'tan fazla havan topu atışı yaptı.



FANATİK YAHUDİLER BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlemesi, bölgedeki tansiyonu yeniden tırmandırdı.

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