Mavi yolun sırrı belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Orta Doğu ülkelerinden Katar, ülkede etkili olan yoğun sıcaklığın yolarda yarattığı sorunları önlemek için bir proje başlattı. Katar Bayındırlık İdaresi, asfalt yollardaki sıcaklığı düşürmek için yolları kriyojenik bir malzeme içeren mavi renkle boyamaya başladı. Başkent Doha'da başlatılan pilot proje kapsamında bazı yollar mavi renkteki asfalt ile kaplandı. Güneş ışığının yüzde 95'ini emerek sıcaklığın daha da artmasına neden olan geleneksel asfalttan farklı olan malzeme, ısıyı düşürüyor. "Serin kaplama" olarak adlandırılan asfalt, UV ışınlarını yansıtarak güneş ışınlarını daha az topluyor ve böylece genel sıcaklığın düşüşüne katkı sağlıyor. Yola mavi renk veren malzeme, ülkenin popüler turistik yerinden Katara ve Souq Waqif bölgesindeki 200 metrelik bölümde test edilmeye başlandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise evin cephesinde kullanılan sarmaşık tarzı bitkiler için ev sahibine finansal yardım yapılıyor.