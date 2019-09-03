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, uçak nasıl iner kule?’

Giriş Tarihi: 3.9.2019
‘Pilot bayıldı, uçak nasıl iner kule?’
Batı Avustralya'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Max Sylvester adlı öğrenci, dersin başlamasından bir saat sonra pilotun fenalık geçirmesi üzerine kuleye imdat sinyali gönderdi. Sonradan yayımlanan konuşma kayıtlarına göre Sylvester kuleye "Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor" dedi. Kule görevlisi, Sylvester'a daha önce hiç Cessna tipi uçak kullanıp kullanmadığını sordu. Kuleye "Bu ilk dersim" yanıtını veren Sylvester Jandakot Havalimanı'na uçağı indirmeyi başardı.
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‘Pilot bayıldı, uçak nasıl iner kule?’
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