Mide bulandıran tecavüz olayından son dakika haberi: Futbol sahasına bırakmıştı! Mahkeme kararını verdi...

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen Eurydice Dixon'ın tecavüz edilerek öldürülmesi ülke ve dünya gündemine bomba gibi düşmüş, tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Genç kadın, düzenlediği bir gösteri sonrasında evinene yürürken takip edilmiş ve saldırıya uğramıştı. Evine gelmesine yaklaşık 300 metre kala saldırgan tarafından tecavüze uğrayan 22 yaşındaki komedyen, sabah saatlerinde ölü halde futbol sahasında bulunmuştu.

GENÇ KOMEDYENE TECAVÜZ ETTİ, CESEDİNİ FUTBOL SAHASINA BIRAKTI!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Avustralya mahkemesi, Dixon'ın tecavüz edip öldüren Jaymes Todd hakkında flaş bir karar imza attı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;