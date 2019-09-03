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Mide bulandıran olayından haberi: Futbol sahasına bırakmıştı! Mahkeme kararını verdi...

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yaşanan ve dünya genelinde de büyük infial yaratan olayına ilişkin haberi geldi. 'da yaşamını sürdüren ve yerel olarak tanınan 22 yaşındaki komedyen Eurydice Dixon, evine döndüğü sırada takip edilmiş; evine yaklaşık 300 metre kala ile saldırıya uğramıştı. Genç kadın tecavüze uğrarken cesedi ise futbol sahasında bulunmuştu. Genç komedyenin tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme, 20 yaşındaki zanlı Jaymes Todd hakkında flaş bir karara imza attı.

Giriş Tarihi: 3.9.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 10:13
Mide bulandıran tecavüz olayından son dakika haberi: Futbol sahasına bırakmıştı! Mahkeme kararını verdi...

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 'da 22 yaşındaki komedyen Eurydice Dixon'ın edilerek öldürülmesi ülke ve dünya gündemine bomba gibi düşmüş, tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Genç kadın, düzenlediği bir gösteri sonrasında evinene yürürken takip edilmiş ve saldırıya uğramıştı. Evine gelmesine yaklaşık 300 metre kala saldırgan tarafından tecavüze uğrayan 22 yaşındaki komedyen, sabah saatlerinde ölü halde futbol sahasında bulunmuştu.

GENÇ KOMEDYENE TECAVÜZ ETTİ, CESEDİNİ FUTBOL SAHASINA BIRAKTI!

Edinilen bilgisine göre, Avustralya mahkemesi, Dixon'ın tecavüz edip öldüren Jaymes Todd hakkında flaş bir karar imza attı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Mide bulandıran tecavüz olayından son dakika haberi: Futbol sahasına bırakmıştı! Mahkeme kararını verdi...
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