Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı konserde hayatını kaybetti! Hayranları şokta

Dünya ajansları tarafından son dakika kodu ile duyurulan haber, İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalde yaşandı. 30 yaşındaki ünlü İspanyol pop müzik şarkıcısı ve dansçı Joana Sainz, festivalde sahne aldığı sırada hayranlarının önünde hayatını kaybetti. Sainz'in üyesi olarak bulunduğu 'Super Hollywood Orchestra', canlı performansını yaklaşık 1000 kişinin önünde gerçekleştiriyordu.

ÜNLÜ ŞARKICI HAYRANLARININ ÖNÜNDE BÖYLE HAYATINI KAYBETTİ!

30 yaşındaki ünlü isim, sahnede aniden yere yığıldı ve perdeler kapatıldı. Sainz bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldı; ancak kurtarılamadı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;