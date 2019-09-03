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Türk TIR’larının geçişine izin verildi

Suudi sınırında bir gerekçe gösterilmeksizin 17 Ağustos’tan bu yana bekletilen 73 Türk TIR’ının çilesi bitti. Son iki aydır Türk TIR’larını hedef alan ikinci engel, Türkiye’nin girişimiyle sona erdi

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Türk TIR’larının geçişine izin verildi
Suudi Arabistan makamları, Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk TIR'larının geçişine izin verdi. Türk şoförler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Duba Limanı'ndan önceki günden itibaren belli aralıklarla çıkmaya başladıklarını aktardı. Limanda bekletildikleri sürede aşırı sıcak hava nedeniyle zor günler geçirdiklerine dikkati çeken şoförler, durumlarını yakından takip eden Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerine destek ve ilgileri için teşekkür etti.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN...
İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Duba'ya ulaşan 73 Türk TIR'ı, Suudi Arabistan makamları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 2 haftadır gümrükte bekletiyordu. Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk TIR'ını da hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş, daha sonra geçişlerine izin vermişti.
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Türk TIR’larının geçişine izin verildi
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