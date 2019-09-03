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Ülkeyi sarsan cinayette korkunç detaylar! Postanede tuzak kurup...

Günlerdir kayıp olan genç kadının başına gelenler kan dondurdu. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana en son postaneye giderken görülmüştü. Arama çalışmalarının ardından cesedi bulunan Mrwetyana cinayetinde korkunç detaylar...

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 16:30
Ülkeyi sarsan cinayette korkunç detaylar! Postanede tuzak kurup...

'daki Cape Town Üniversitesi öğrencisi Uyinene Mrwetyana, 24 Ağustos'tan beri kayıptı.
Genç kadını bulmak için tüm şehir seferber olmuştu. 19 yaşındaki gencin son olarak siyah bir el çantasıyla postaneye giderken görüldüğü açıklanmıştı.

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Ülkeyi sarsan cinayette korkunç detaylar! Postanede tuzak kurup...
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