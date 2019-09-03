Ülkeyi sarsan cinayette korkunç detaylar! Postanede tuzak kurup...

Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi öğrencisi Uyinene Mrwetyana, 24 Ağustos'tan beri kayıptı.

Genç kadını bulmak için tüm şehir seferber olmuştu. 19 yaşındaki gencin son olarak siyah bir el çantasıyla postaneye giderken görüldüğü açıklanmıştı.

