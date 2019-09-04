ABD, Afganistan’dan 5 bin askerini çekiyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını belirtti. Anlaşma şartları sırasıyla yerine getirilirse 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üssü terk edeceklerini dile getiren Halilzad, "Taliban ile yaptığımız anlaşma gereği ilk etapta Afganistan'da bulunan 14 bin askerimizden 5 üssümüzden 5 bin askerimizi çekiyoruz" dedi.Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya yükseldi. Saldırıda 100'den fazla kişi de yaralandı.