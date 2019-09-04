Azez’de peş peşe saldırılar: 1 ölü, 16 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi ile Çobanbey beldesinde bomba yüklü motosikletlerle art arda saldırılar düzenlendi. Kilis'in hemen karşısında bulunan Azez ilçe merkezinde, bir pazar yerine bırakılan motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Azez'de gerçekleştirilen ikinci saldırıda Elyetama Camisi'nin yakınında bomba yüklü motosiklet patlatıldı. Olayda 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Azez ve Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen ardarda yapılan saldırılar bölgede büyük endişe yarattı. Güvenlik güçleri ve yerel güçler saldırıların terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.