Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bin köpek kurtarıldı

Bin köpek kurtarıldı

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Bin köpek kurtarıldı
Bahamalar'daki sokak köpeklerinin Dorian Kasırgası'ndan etkilenmemesi için yetkililer harekete geçti. Adanın Nassau kenti yetkilileri, yaklaşık bin köpeği Dorian'dan korumak için barınağa aldı. Barınakta aşı olan ve bakıma alınan köpeklerin sahiplenmek üzere aileleri beklediğini belirten yetkililer, Facebook sayfasında bu köpeklerin fotoğraflarını paylaştı. Nassau'da yaşayan Chella Phillips (79) adlı bir kadın evini köpeklere açtı. 97 sokak köpeğini kurtaran Phillips başlattığı bağış kampanyasında 54 bin dolar topladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bin köpek kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN