Bin köpek kurtarıldı

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Bahamalar'daki sokak köpeklerinin Dorian Kasırgası'ndan etkilenmemesi için yetkililer harekete geçti. Adanın Nassau kenti yetkilileri, yaklaşık bin köpeği Dorian'dan korumak için barınağa aldı. Barınakta aşı olan ve bakıma alınan köpeklerin sahiplenmek üzere aileleri beklediğini belirten yetkililer, Facebook sayfasında bu köpeklerin fotoğraflarını paylaştı. Nassau'da yaşayan Chella Phillips (79) adlı bir kadın evini köpeklere açtı. 97 sokak köpeğini kurtaran Phillips başlattığı bağış kampanyasında 54 bin dolar topladı.