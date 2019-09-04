Brexit oylamasını muhalefet kazandı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi. Oylama sonucu Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu. Johnson, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti dün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetmişti.