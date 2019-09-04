Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Brexit oylamasını muhalefet kazandı

oylamasını muhalefet kazandı

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Brexit oylamasını muhalefet kazandı
İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi. Oylama sonucu Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu. Johnson, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti dün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brexit oylamasını muhalefet kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN